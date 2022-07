Nevadská společnost chce recyklovat 95 procent kovů z baterií elektromobilů

Automobilka Volkswagen už spustila pilotní provoz v závodě na recyklaci baterií v německém Salzgitteru, ovšem pokračuje to dále - se stejným účelem bude spolupracovat s Redwood Materials.

Její fabrika v nevadském Carson City má recyklovat doslouživší baterie elektromobilů, a to tak, že z nich dostane 95 procent lithia, mědi, niklu a kobaltu. Následně bude tyto materiály používat pro výrobu komponent anod a katod do nových baterií pro elektromobily.

„Ročně našimi dveřmi projde 6 gigawatthodin lithium-iontových baterií, dost k tomu, aby se vyrobily baterie do více než 60 tisíc elektromobilů. Je to většina lithium-iontových baterií, které se v Severní Americe dnes recyklují,“ říká firma s tím, že navyšuje své kapacity, aby byla připravena na to, až budou baterie prvních moderních elektromobilů v masové míře dosluhovat.