Neobvyklý pohled. Nadšenec umístil kameru do sání extrémně výkonného motoru

Jak to v sání benzínového motoru funguje, je po teoretické rovině obecně známo - po otevření škrticí klapky putuje vzduch sacími kanály a skrz otevřené sací ventily do spalovacích komor, kde je spolu s palivem zažehnut. Jak to vypadá v praxi, ale viděl málokdo. Nyní to však světu ukázal americký kanál Warped Perception na YouTube.