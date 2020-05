Některé automobilky kvůli koronaviru prodlužují tovární záruku

Předpokladem pro uplatnění u Škody je, že tovární záruka na nové vozy či prodloužená záruka skončí v období od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Nově prodloužená lhůta skončí tři měsíce po uplynutí původní záruky, nejpozději však 31. srpna 2020, podle toho, co nastane dříve. Výjimku u Škody představují jen vozy prodané v Číně.

Kia prodlužuje svou sedmiletou záruku do 30. června, a to všem vozům, kterým vypršela již od 1. února do 30. dubna. Korejská automobilka odhaduje, že program by mohl pomoci více než 500 tisícům zákazníků po celém světě. V České republice se jedná o 1 207 majitelů vozů Kia.