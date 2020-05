Londýnský starosta chce zóny bez aut. Prý kvůli koronaviru

Khan chce podpořit zavedení jedné z největších zón bez aut na světě v centrální části Londýna. Podle organizace Transport for London, která zaštiťuje veškerou dopravu v britském hlavním městě, je to nutné, aby bylo zajištěno, že lidé, kteří se tam budou pohybovat pěšky či na kole, budou moci mezi sebou udržovat bezpečné rozestupy.

Plán zní podle ITV tak, že některé ulice by měly být uzavřeny pro auta, ale autobusy by tam stále jezdit mohly. Jiná místa mají být zavřena pro vozidla zcela; pochopitelně vyjma přepravy osob se zdravotním postižením či integrovaného záchranného systému.

Okamžitě se nabízí otázka, jak bude vyřešeno zásobování podniků v daných místech. To má probíhat mimo hodiny, kdy se platí tzv. congestion charge - poplatek za vjezd do centra. To jest od pondělí do pátku mezi 7. hodinou ranní a 18. hodinou večerní; od 22. června to má být od 7. hodiny ranní do 22. hodiny večerní. Výše poplatku je nyní 11,50 libry (353 korun) za den; příští měsíc se má zvýšit na 15 liber (460 korun).