Kancelářští zaměstnanci Hondy pracují na výrobní lince. Kvůli koronaviru není dost dělníků

Zatímco v Česku byly největší výrobny automobilů kvůli koronaviru pár týdnů uzavřené, v továrně Hondy v Marysvillu v Ohiu je nedostatek zaměstnanců ve výrobě nahrazován lidmi z kanceláří. Webu Motor1 a webu rádia WOSU, které o situaci zpravují, to potvrdil tamní mluvčí automobilky.

„Kvůli silné poptávce po našich produktech a potřebě pečlivě řídit výrobu v pandemii covidu-19 máme dočasné problémy s personálem - vyžadují podporu těch zaměstnanců, kteří běžně ve výrobě nepracují,” stojí v prohlášení automobilky. Podle dostupných informací se to týká přinejmenším nákupčích, vývojářů a účetních.

Jak náročná je jejich výrobní pozice, se nedozvídáme. „Musíte vědět, co děláte, musíte mít trénink,” cituje rádio Briana Rothenberga z Odborů pracovníků v automobilovém průmyslu (UAW, United Auto Workers). Je to podle něj repetitivní práce, ke které jsou potřeba určité konkrétní dovednosti.

V továrně, která je součástí organizace UAW, by se to podle něj nestalo. Taková továrna by se snažila přijmout další zaměstnance zvenčí.