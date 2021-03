Za volantem Škody Enyaq iV: Výborný po všech stránkách

Enyaq iV, jak se tohle auto přesně jmenuje, je pro škodovku docela velká novinka. Prvenství má několik – je to například první elektromobil na speciální platformě, jediné vyráběné spolu se spalovacími modely na jedné lince v Mladé Boleslavi nebo první auto s pohonem zadní nápravy po třiceti letech. A hlavně první pořádný krok mladoboleslavské automobilky do nového světa elektrických aut, který dřív nebo později převládne v celé Evropě.

Všechno, na co sáhnu, působí bytelně a je na dotek příjemné. Látkový potah palubní desky, dveřních výplní a boků horního patra středového tunelu je měkký; u toho posledního je to obzvlášť důležité, protože si tu opírám koleno. Trochu obavy však mám z životnosti matného plastu na středovém tunelu kolem držáku nápojů – nevypadá příliš odolný škrábancům.

Marketingové materiály enyaqu se chlubí hlasovou asistentkou Laurou, které podle nich můžete zadávat příkazy běžnou řečí. Příkazu „Je mi zima“ rozumí dobře, ovšem s větou „Dal bych si kávu“, kterou dokonce Škoda použila v materiálech jako příklad, si neporadí. Stejně tak než najdu dobíjecí stanice v okolí, musím zkusit několik cest – napřímo to nejde, přes hlasové podmenu „Navigace“ taky ne, musím do bodů zájmu. A v celém Česku jsou podle navigace nabíječky tři...

Ovšem protože je umístěna v podlaze mezi nápravami, také vozu propůjčuje neochvějnou stabilitu ve většině jízdních situací. Vůz se na terénních vlnách kymácí o poznání méně než konvenční SUV s měkkým podvozkem a do zatáček ho můžu posílat podstatně rychleji, než by jeden řekl.

Čtete správně, do zatáček. Platforma MEB osvobozuje přední kola o povinnost přenášet točivý moment, ovšem to samo o sobě nemusí moc znamenat, jak před pár měsíci dokázala nesmyslně nedotáčivá Honda e . Enyaq na nic takového netrpí, při svižné jízdě je přísně neutrální, a to i na výjezdu ze zatáčky pod plynem na ne zrovna dokonalém asfaltu. Spolu s příjemnou vyvážeností auta mě klikaté silnice baví mnohem víc, než bych byl před svezením ochoten uvěřit.

Co na to spotřeba? Z celkem 220 kilometrů byla po dálnici zhruba třetina, zbytek jsem najezdil ve městě a po klikatých okreskách, a výsledek na displeji palubního počítače byl 21,7 kWh/100 km. Vyrážel jsem s plně nabitou baterií, cestou nenabíjel a po návratu na displeji svítilo číslo 75 km; „rezerva“ se rozsvítila při 78 km.

Dohromady to dává 295 kilometrů, což je zoufale daleko od škodovkou udávaných 537 km dle normy WLTP. Jenže já jsem dynamiku enyaqu využíval beze zbytku, často zkoumal poslední centimetry dráhy plynového pedálu a obecně dělal všechno to, co by se pro co nejnižší spotřebu dělat nemělo.