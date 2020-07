První jízda Volkswagenem ID.3: Budoucnost není temná

Automobilka Volkswagen o novém ID.3, prvním autě na ryze elektrické platformě MEB, mluví jako o revoluci. Asi zčásti i kvůli emisní kauze Dieselgate, která stále není mrtvá, třebaže od jejího propuknutí za pár týdnů uplyne pět let, nejsou ta slova příliš daleko od pravdy.

Omlouvám to ale snahou o co nejmenší odpor vzduchu a otvírám dveře. Není-li zvenčí na autě v podstatě nic divného, uvnitř se dějí věci. Tak třeba bílý volant – kdy jste naposledy viděli v normálním autě pro normální lidi bílý volant? Protože jsou bílé i páčky pod ním, panely na dveřích a pár dalších míst, vypadá vážně skvěle, ale udržovat ho v čistotě bude peklo. Můžete ale zvolit i tmavošedý interiér.

U ovládacích panelů na dveřích se zastavím, zejména u toho řidičova. Všimněte si pouze dvou tlačítek ke stahování oken a nápisu „Rear“. Ten je dotykovým tlačítkem – ale nestačí na něj klepnout, musíte vážně zatlačit – a když ho aktivujete, dvěma tlačítky stahujete zadní, nikoliv přední okna. Dá se na to zvyknout, zejména kdybyste do ID.3 přesedli z Alfy Romeo 147, která to měla taky tak.