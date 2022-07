Test modernizovaného BMW iX3: Normální SUV, jen na elektřinu

Loňská modernizace BMW iX3 přišla zhruba rok poté, co se elektrická verze tohoto SUV střední třídy prvně představila. Facelift přivál nová světla na oba konce auta a také nové, specificky tvarované nárazníky.

To všechno jsou včerejší noviny, přesto na mě svým vzhledem iX3 zapůsobila, když jsem ji přebíral k týdennímu testu. Ten měl zahrnovat řadu delších cest, a tak jsem se těšil na to, jak bude 80kWh baterie zvládat slibovaný dojezd vysoce přes 400 km nebo nabíjení na nejrychlejších českých nabíječkách.

Zelený kroužek u nabíječky ve vestavěné navigaci znamená, že tam je aspoň jedna přípojka volná. Kdyby nebyla, byl by kroužek červený.

Zaujal mě ovšem velký nesoulad mezi tím, co ukazoval „teploměr vozidla“ v přístrojovém štítu, a ukazatel teploty baterie v tzv. sportovních displejích. Zatímco v přístrojovém štítu byla digitální ručička uprostřed normálního rozsahu, teploměr baterie ve středovém displeji byl úplně dole u modrého konce, označujícího studenou baterii. Co tedy má znamenat onen teploměr v budících, mi není jasné.

Za povšimnutí stojí také ukazatel otáček elektromotoru, který má rozsah až do 18 tisíc. iX3 však má, jako většina ostatních elektromobilů, jednostupňový reduktor místo převodovky, takže otáčky tu rostou spolu s rychlostí jízdy.

S modernizací přibyla také nová, unifikovaná ovládací konzole na středovém tunelu. Stále platí, že nejsem fanouškem jejích tvrdých tlačítek oproti vyšším knoflíkům starší verze, které se příjemněji mačkají. Psaní prstem na touchpad otočného ovladače iDrivu funguje pořád výborně, ale pořád musíte čekat na každé písmeno, nejde napsat celé slovo najednou, jak to zvládá např. značka Audi.

Kromě toho stojí za zmínku obecná bytelnost vozů značky BMW; byl bych překvapený, kdyby tady chyběla. Slušně pohodlné, i když poněkud tvrdé jsou sedačky. Prostornost interiéru je na tuhle třídu auta adekvátní, není tu přehnaně mnoho místa, ale na stísněnost zapomeňte. X3 mi svou velikostí tak akorát sedí, a to v jakékoliv verzi, právě proto se mi s ní jezdí dobře.

Třebaže iX3 zvládá nabíjení výkonem až 150 kW, když ji poprvé připojuji k nabíječce, je to do 22kW zásuvky se střídavým proudem. Vůz si umí vzít 11 kW a trvá téměř celý den ho nabít do sta procent.