První jízda se Škodou Octavia Scout: Chalupářský všeuměl

Zatímco o běžné octavii bude škodovka mluvit jako o čtvrté generaci, u „skauta“ to bude třetí. Nikdo se nespletl, pouze je rozdíl mezi „octavií Scout třetí generace“ a „octavií čtvrté generace ve verzi Scout“. Přizvednutý kombík s pohonem všech kol se totiž poprvé objevil až u druhé generace tohoto mladoboleslavského bestselleru, takže mám tu čest s jeho třetím provedením.

Automobilka ho představila už před několika měsíci, ovšem novináři dostali příležitost se svézt až nyní, a to i mimo asfalt, třebaže jen krátce. Oplastování, které vypadá hezky, ale na náraznících trochu zhoršuje nájezdové úhly, tedy nebudu dopodrobna rozebírat.

Z výbavy stojí za zmínku jedna zajímavost – centrální airbag, který Octavia RS a Scout dostaly jako první u koncernu Volkswagen do standardní nabídky. Při bočním nárazu se rozvine mezi sedačkami řidiče a spolujezdce a zabraňuje, aby se srazili hlavami. Jinak tu je standardní armáda jízdních asistentů a hlídačů, která je početná podle toho, jak hluboko sáhnete do kapsy.

Malým voličem na středovém tunelu tedy řadím D, pouštím brzdu a auto se s jemným zvýšením otáček dvousetkoňového turbodieselu dává do pohybu. Oproti standardní „ovci“ je podvozek zvýšený o 15 mm na celkových 161, ovšem oproti RS je to už 30 mm a za volantem je to znát.