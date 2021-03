První jízda s Volkswagenem ID.4: Rodinný parťák do zásuvky

Wolfsburgská značka již ukončila vývoj nových spalovacích motorů a aktuální strategie velí zrychlit přechod na elektromobilitu. Volkswagen podle generálního ředitele Herberta Diesse už v letošním roce plánuje více než zdvojnásobit odbyt elektromobilů, a to na jeden milion. Od roku 2030 pak mají elektromobily tvořit 70 procent evropských prodejů značky.

Právě rodina ID, která možná v budoucnu pozbude svého názvu, protože půjde prostě jen o volkswageny, má tyto změny na bedrech. Ať už je to v očích pozorovatele dobře nebo špatně, ID.4 je coby praktičtější verze hatchbacku ID.3 na shodné modulární platformě MEB pro značku zcela zásadní model, i když jej v České republice zřejmě nepotkáte zrovna na každém rohu.

Detaily každopádně ID.4 sluší. Má do detailu zpracované světlomety a zadní svítilny. Příď pak protíná horizontální pás, který z legislativních důvodů svítí jen v režimu potkávacích světel. Z podobných nařízení vychází také fakt, že logo VW není podsvícené, jako tomu je v Číně . Moderní efekt dotváří velká 21palcová kola či částečně zapuštěné kliky dveří.

Po sáhnutí na zapuštěnou kliku dveře jen zavibrují a vyskočí, a já se mohu posadit do interiéru. V sice tuhých, ale pohodlných sedadlech s certifikátem AGR si najdu řidičskou pozici rychle – sedadlo lze spustit příjemně nízko.

Čelní okno od sebe máte daleko jako ve vozech MPV, o kterých se sice říká, že vymírají, svůj tichý návrat možná ale oslaví právě díky těmto elektrickým crossoverům. ID.4 bych totiž možná více přirovnal k MPV, než k SUV. Krom vnějších rozměrů a předsunutého čelního okna tak soudím i díky opravdu velkorysému prostoru pro posádku, a to do všech směrů.

Infotainment je přehledný a veskrze povedený, co se intuitivnosti a kvality zobrazení týče. Volkswagen razí strategii obří, až 14palcové „televize” uprostřed a menší obrazovky pro řidiče. Podobně jako u nového Golfu je ovládání klimatizace odděleno na dotykový pásek. Jde si na to zvyknout, jen zamrzí, že není nasvícený a ve tmě se pás ztrácí.

S novým updatem na software 2.1 už Volkswagen počítá s automatickými aktualizacemi na dálku. Tento software nicméně do auta přináší i jednu zajímavost, a sice průhledový head-up displej s rozšířenou realitou.

Pokud se vám zmíněných 150 kW výkonu, tedy 204 koní, zdá na vůz o pohotovostní hmotnosti 2124 kilogramů tak tak dostatečných, je potřeba si uvědomit, co zvládne elektromotor s maximálním točivým momentem 310 Nm v podstatě od nulových otáček. Když vás nebude pálit dojezd, dokážete být zejména v městském provozu zcela dominantním účastníkem, auto se od semaforů odlepí velmi svižně.

Jistěže však děsit cestující s přilepeným telefonem na opěrce zadních sedadel, jak to možná znáte z videí o amerických Teslách, s touhle verzí nebudete. K tomu zřejmě poslouží lépe zmiňované GTX, které se opře i o přední nápravu.

S vozem jsem se zatím nedostal na dálnici, to si necháme až na klasický redakční test: Nicméně je jasné, že ve vysokých rychlostech už bude auto ztrácet potenciál mnohem znatelněji, nemá totiž dvoustupňovou převodovku jako třeba sportovní Porsche Taycan.

Obavy musí mít každý, když na voze vidí obrovské 21palcové disky obuté do nízkoprofilových pneumatik. Klobouk dolů před platformou, která je této módě od začátku přizpůsobena – naladění odpružení je velmi povedené. Nečekejte houpavý rodinný koráb – jakkoli jsem příznivcem opravdu komfortních vozů, ve skutečnosti by to s rychlými reakcemi elektromobilu nešlo dohromady. ID.4 zůstává jistá, na větších nerovnostech od kol slyšíte podupávání, ale svou důstojnost si zachovává.