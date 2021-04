Test Volkswagenu Arteon Shooting Brake po modernizaci: Elegán s batohem

Dlouhý a placatý Arteon Shooting Brake možná nebude trhat rekordy v prostornosti zavazadelníku, ale všemi svými ostatními schopnostmi to bohatě vynahradí. Je výborný na dlouhé rychlé přesuny, a to i v hromadách sněhu bez pohonu všech kol. Jen by to chtělo lepší světla.