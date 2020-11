Test Seatu Leon FR TDI: Dobrý sluha v šik obleku

Stejně tak „seatí“ verze infotainmentu MIB3. Konfigurovatelné trojice dlaždic na dvou domovských obrazovkách jsou vynikajícím řešením; trochu méně intuitivní je pouze to, že když chcete danou věc otevřít, musíte na dlaždici dvakrát klepnout prstem, ne jen jednou.

Přeci jen však právě sem musí mířit výtka – když v navigaci najdu nějaké místo, tak ne vždy zobrazí tlačítko k zahájení navádění. Musím tak najít to místo prstem na mapě; pak už zahájit navádění lze. Tuhle chybu obejít však jde pomocí smartphonu s Androidem Auto, který funguje velmi dobře.

Druhá chyba, která se obchází trochu hůř, je fakt, že dotykový panel k ovládání teploty ve voze a hlasitosti není podsvícený. Proč tomu tak je, jsem se pídil u Volkswagenu. Ve stručnosti – displej s panelem jsou jedna součástka, která byla připravena na ambientní osvětlení, ovšem to se do produkčních aut nakonec nedostalo v plánované podobě.

Tím spíš, že s leonem jezdím jen po městě a o víkendu vyrážím do Jeseníků, takže budu potřebovat hlavně dobrá světla a podvozek, který si dokáže poradit s cestami, které působí, jako by někdo nalil asfalt na zorané pole a sem tam přidal záplatu, aby se neřeklo.

LEDkové světlomety svítí moc hezky jako dálkové, ovšem kužely potkávacích světel jsou sklopené příliš nízko, takže při míjení auta pořádně nevidím, kam jedu. A kvůli autonivelačnímu systému to nemůžu spravit šroubovákem pod kapotou.

Trochu zklamáním však je standardní, nenastavitelný podvozek. Na hladkém asfaltu funguje hezky, je dostatečně komfortní, ale nikoliv rozměklý a přesně odpovídá tomu, že dieselový hatchback je spíš přibližovadlo než sporťák. Avšak na nekvalitním povrchu, kde je hodně rychlých hrbolů nepravidelně za sebou, jako by si odpružení nedokázalo dost dobře ohlídat pohyby kol. Auto působí, jako by na takovém povrchu trochu plavalo.

Když jednu nebo druhou stranu vozu zatížím v zatáčce, je to trochu lepší, ale pořád v kontakt se silnicí nemám takovou důvěru, jakou bych si představoval. Testovaný kousek jezdí na příplatkových 18” kolech; se sedmnáctkami, které jsou pro verzi FR standardem, by to mohlo být o něco lepší, protože menší kola jsou lehčí.