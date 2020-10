Za volantem Cupry Formentor: Poprvé na výbornou

Dokud se nepodíváte pořádně, vypadá jako Leon na steroidech. Nebo možná, jak měl Leon původně vypadat, ale vedení Seatu řeklo něco na způsob: „Ne. Tedy – je to skvělé, ale necháme si to pro něco lepšího, dražšího; udělejte Leon usedlejší,“ a tak se taky stalo.

Usedám do anatomické sedačky s mocným bočním vedením a pevnou hlavovou opěrkou a rychle nacházím správnou pozici; hlavová opěrka se Cupře povedla lépe, než to zvládá Audi.

I kdyby to mělo být falešné, dosažené pomocí přibrzďování jednotlivých kol, jako to – mimochodem perfektně – zvládá Audi S3 na stejném modulárním základě, s nímž je Formentor cenově na roveň. Upřímně doufám, že v tom není nějaká koncernová politika, že Audi musí jezdit líp než „plebejské“ značky.

Podobně, když to s plynem na výjezdu ze zatáčky přeženu a pneumatiky se pustí asfaltu, udělají to napřed ty přední. Až po uvolnění plynu se přední náprava zase chytne a trošku se sklouzne zadní. Ovšem, limit ztráty gripu leží velmi daleko. Pokud předtím neprojedete brodem, v němž si pneumatiky nezchladíte a nenamočíte.

S ostrým hatchbackem do brodu, nezbláznil se ten Bednář? Nikoliv – Formentor je crossover a má i jízdní režim Offroad, takže by měl zvládat i něco jiného než asfalt.

Ovšem, když jedu trochu rychleji po rozbité šotolinové cestě, nemám dojem, že by podvozek měl něco takového v popisu práce a že by to nějak dlouhodobě zvládl. Jinými slovy, je to spíš přizvednutý Leon Cupra než drsný Ford Ranger Raptor.