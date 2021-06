Test Renaultu Talisman po faceliftu: Příjemný cestovatel

Tedy, co je nového? Zvenčí nic moc, takže design opět hodnotím zdviženým palcem. Je tu výraznější maska chladiče a nová světla na obou koncích auta. Ta vzadu dostala párové mlhovky, větší jednolitou červenou plochu a nový světelný podpis.

Blinkry se vystěhovaly do dolních vnějších rohů zadních lamp.

Větší změny se odehrály v kabině. Na středové konzoli vidím na výšku orientovaný displej s novým infotainmentem, který je známý např. z clia , capturu nebo zoe . A s příplatkovým paketem poloautonomní jízdy Easy Pilot tu je i celoplošný displej jako přístrojový štít, který je možné si nastavit do několika režimů zobrazení a který reaguje i na nastavení ambientního osvětlení.

To je i na části palubní desky, a na dveřích dokonce s prošíváním, takže interiér působí velmi luxusně. A když si položíte mobil do schránky pod středovou konzolí – ta je mimochodem také přepracovaná – uvidíte v jeho zhasnutém displeji zrcadlené jméno vozu. Úžasný detail, který dojem z auta pozvedá o další kousek, navíc když se i barva tohoto nápisu mění s barvou ambientního osvětlení.

Initiale Paris také znamená komfortnější sedačky s masážní funkcí a ventilací, které jsou čalouněné kůží Nappa a tak akorát velké, aby byly pohodlné a i slušně držely tělo v zatáčkách. Talisman prostě dělá všechno pro to, abyste se na palubě cítili co nejlépe – a opravdu se mu to daří.