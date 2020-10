Test Opelu Insignia po modernizaci: Křižník s ještě lepšími světlomety

Mezi nejdůležitější novinky patří světlomety s technologií LED Matrix a 84 svítícími pixely na každé straně, a také elektrický pedál brzdy místo klasické páky s podtlakovým posilovačem. Zbytek, jako např. přesunutí „fajfek“ denního svícení do dolní části lamp, jsou spíš kosmetické změny.

U světlometů jde hlavně o LED Matrix, ne o to, že fajfka denního svícení navazuje na chromovou linku v masce chladiče.

Usedám do sedaček s certifikací AGR (Aktion Gesunder Rücken, česky Akce zdravá záda), které jsou sice německy tvrdé, ale díky všemožnému nastavení pohodlné i na dlouhé trase. A všímám si, že v interiéru zůstalo všechno při starém – naštěstí.

Prostoru mám tak akorát, nikde mě nic netlačí a ovladače oken jsou na řidičových dveřích příjemně daleko vpředu, abych na ně pohodlně dosáhl. Také na zadních sedačkách jsou akry prostoru a když do zavazadelníku – s chytrým systémem dvojího odsunutí roletky – strčím kufr standardní „kabinové“ velikosti, pořád vypadá prázdný.

Rüsselsheimským inženýrům se však podařilo systém odladit mnohem lépe a kdybych nevěděl, že je poněkud nestandardní, těžko bych si toho všiml. Jediné, co mi trochu vadí, je cvaknutí relé pouštějícího proud do čerpadla pokaždé, když na brzdový pedál šlápnu.

Velkým úkolem Insignie za testovací týden bylo dovézt mě do Mnichova a zpátky. I přes nutnost velmi brzkého vstávání jsem se těšil; tento model je podle zástupce automobilky stavěný na německé dálnice, takže by na nich měl v rámci své cenové kategorie excelovat.

Nejprve, zatím v Česku, zkouším ta nová světla. Insignia měla i před modernizací velmi dobré „matrixy“ a teď je to ještě o něco lepší. Tmavý „boxík“, který elektronika vytvoří kolem auta před vámi, je pořád z bezpečnostních důvodů dost velký, ale světla o něco lépe fungují na dálnici. Díky menším světelným pixelům dokážou poslat světlo lépe a přesněji mezi auta, která vidí kamera.

Následuje, řekněme, aktivní snaha o spotřebování co největšího množství paliva. Na mé trase po Německu je poměrně velký podíl dálnice bez omezení rychlosti, čehož beze zbytku využívám.

Obecně je režim Sport, pokud v jeho možnostech nastavení vypnu tužší řízení, pro svižnou jízdu asi nejlepší. Podvozek trochu ztuhne, ale ne moc, a zbaví se náznaku houpavosti. Ta by byla fajn, minimálně při klidné jízdě, ale nesedí s ránou, kterou odpružení občas dokáže na velké nerovnosti dát. V režimu Sport funguje podvozek celkově lépe.

Aktivní vedení ve středu jízdního pruhu ve výbavě není, pouze aktivní hlídač, který mě v případě najetí na čáru vrátí do pruhu. Mám však adaptivní tempomat, který funguje velmi dobře, ale pouze do 180 km/h. Výš nastavit nejde, a když ho z vyšší rychlosti obnovím, auto samo nebrzdí.

A má snaha o spotřebování co největšího množství paliva? Nebyla příliš úspěšná – bez tankování jsem se vrátil do Prahy, a ještě se ani nerozsvítila kontrolka rezervy. Ba co víc, zbývalo nějakých 130 km dojezdu. Moje průměrná spotřeba byla 6,9 l/100 km.