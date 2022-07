Žena věřila nebezpečnému mýtu, že se jí rakovina kůže netýká. Diagnóza ji šokovala

Opalovací krém s dostatečným faktorem by měl být nepostradatelnou součástí léta, nehledě na fototyp či barvu pleti. Foto: Profimedia.cz

Opalovací krém s dostatečným faktorem by měl být nepostradatelnou součástí léta, nehledě na fototyp či barvu pleti. Foto: Profimedia.cz

Když bylo Isser Nenerové něco málo přes dvacet let, objevila si na zadní straně nohy podivně vypadající znaménko, které si nechala na doporučení přátel zkontrolovat. Že by mohlo jít o rakovinu kůže, si do té doby nepřipouštěla. Věřila totiž, že jako černoška ji nemůže dostat.