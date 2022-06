Rakovina ledvin je tichý nepřítel

Nejběžnějším zhoubným nádorem ledvin je světlobuněčný tzv. Grawitzův karcinom nebo také adenokarcinom (vyskytuje se cca v 80 %). Nádor je silně protkaný cévami, tudíž je dobře vyživovaný a funguje velmi dobře jako samostatná jednotka a hrozí u něj také časný vznik metastáz, protože buňky nádoru se přímo dostávají do krevního proudu a jsou jím zanášeny na vzdálená místa, kde se usazují a vytvářejí metastatická ložiska nádoru.

Grawitzův karcinom se nejčastěji vyskytuje mezi 40. až 60. rokem života, a to dvakrát častěji u mužů.

Někdy se objeví jako první příznak patologická zlomenina, ke které dojde bez většího nárazu. V takovém případě je to ale často známkou toho, že nádor již metastázoval do kostí.

Časné stádium karcinomu ledviny je možné zachytit vyšetřením moči a filtrační funkce ledvin, případně i ultrazvukovým vyšetřením břicha, především v rizikovém věku nad 50 let. Jelikož je však ranná fáze rakoviny bezpříznaková, vhodnou prevencí je i omezení rizikových faktorů.

Na co všechno mohou upozornit bolesti zad

Na co všechno mohou upozornit bolesti zad Zdraví

Následně může být provedena i angiografie, jež zjišťuje prokrvení nádoru či případné prorůstání do žilního řečiště.

První a druhé stádium karcinomu ledviny je charakterizováno jako tzv. lokalizované onemocnění. V klinickém stádiu I. tumor dorůstá do velikosti 7 centimetrů a je lokalizován pouze v ledvině, v klinickém stádiu II. je nádor stále limitován pouze na ledvinu, avšak je již větší než 7 centimetrů.

III. a IV. klinické stádium pak znamená již lokálně pokročilé onemocnění, kdy tumor přesahuje pouzdro ledviny. Ve třetím stádiu se již rozrůstá do okolní tukové tkáně, velkých žil, případně infiltruje místní lymfatické uzliny.

Ve čtvrtém stádiu už prorůstá dále přes fascii a do nadledviny a infiltruje lymfatické uzliny. V rámci metastatického onemocnění jsou nejčastější metastáze do plic, kostí a mozku.

Nejrozšířenější léčebnou metodou je chirurgický zákrok. Pokud je karcinom ledviny v I. a II. stádiu, je tedy lokalizován pouze do orgánu, lékaři přistupují k odstranění ledviny nebo její části v závislosti na velikosti nádoru. Často přistupují i k odstranění okolních lymfatických uzlin.

V případě, že rakovina postoupila do III. nebo IV. stádia, následuje po operaci onkologická léčba.

Karcinom ledviny se objevuje s převahou u osob ve věku 60–79 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 67 let, 50 % pacientů bylo ve věku 60–74 let. I přes bezpříznakové ranné stádium rakoviny byla ve stejném časovém období v prvním stádiu zachycena zhruba polovina případů.