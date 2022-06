Rakovina močového měchýře je méně známá, přesto závažná. Čemu věnovat pozornost?

Sonografie umožňuje zjistit nádory rostoucí a vyklenující se do dutiny močového měchýře, orientačně může určit postižení stěny močového měchýře, eventuálně prorůstání do okolí. Ozřejmit může také zasažení mízních uzlin nebo případné metastázy do orgánů v dutině břišní (zejména do jater).