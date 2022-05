U rakoviny prostaty je stěžejní prevence. Jaké jsou příznaky a kdy jít k lékaři

V pokročilejším stádiu, kdy už se nádor šíří do okolí (močového měchýře, močové trubice), mohou pacienti pociťovat potíže při močení, jako je časté nucení na močení či slabý proud moči.

Samozřejmě ani tyto příznaky nemusí hned znamenat rakovinu prostaty, může jít jen o zvětšenou prostatu (odborně benigní hyperplazie prostaty, BHP), která často trápí muže po padesátce. Nicméně i tak je dobré vyhledat urologa a následně k němu docházet na pravidelné kontroly. Je to jediný způsob, jak odhalit rakovinu prostaty včas.

Na pokročilou a metastastickou fázi onemocnění mohou upozornit i bolesti zad a kyčlí. Rakovina prostaty totiž nejčastěji metastazuje do kostí.

Kostní metastáze jsou způsobeny schopností nádoru uvolňovat nádorové buňky do krevního oběhu. Když se dostanou do bohatě prokrvené kostní tkáně, zrychlí se její odbourávání. Narušení kostní tkáně pak často vede ke zlomeninám a k velkým bolestem.

Podle statistik se rakovina projevuje u mužů středního, a především vyššího věku. Věkové složení pacientů je charakteristické převahou mužů ve věku 60–79 let.

Nicméně vzácně se toto onemocnění může objevit i dříve, a proto je doporučováno preventivní vyšetření prostaty absolvovat i bez příznaků od 50. roku věku. V rodinách s výskytem rakoviny prostaty u přímých příbuzných by první vyšetření mělo proběhnout dokonce dříve, tedy již po 40. roce života.

Za normálního stavu je většina PSA vylučována do semene, kde způsobuje jeho zkapalnění. Pouze malá část se dostává do krevního séra a je detekovatelná. V případě porušení vnitřní architektury prostatické žlázy se větší část PSA začne dostávat do krevního séra a způsobí zvýšené hladiny PSA v krvi.