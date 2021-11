Zdravé mlsání, po kterém nepřiberete

Výše zmíněné situace patří mezi ty nejčastější, které chutě na sladké spouštějí. Pokud se v některé z nich najdete, je dobré se zastavit a uvědomit si, že kyblík čokoládové zmrzliny nejspíš není to, co vám v dané situaci vlastně chybí. Na druhou stranu není řešením ani věčné odpírání si dobrot.

„Důležité je najít balanc a naučit se na své chutě vyzrát, a to například tak, že dáte přednost zdravější variantě něčeho sladkého,“ radí výživová poradkyně Věra Burešová z Naturhause.

Dobrý řešením je také si rozvrhnout jídlo na celý den a nezapomínat na snídaně. Po dlouhé noci, kdy tělo intenzivně regenerovalo a nabíralo energii pro další den, jsme ráno žízniví a hladoví. Právě začátek nového dne ovšem vyžaduje jistá pravidla, která by se měla dodržovat, aby tělo po zbytek dne hezky fungovalo.

Takové pravidlo se týká i obyčejné vody, kterou byste rozhodně neměli pít studenou. Proč? Zbytečně zatíží organismus, který zažije šok a musí začít „makat“ na tom, aby vodu zahřál do tělesné teploty. Ani snídaně by neměla být studená, ale „ujíždíte-li” např. na rozpečených toustech s marmeládou, rozhoupete si hladinu krevního cukru hned zkraje dne. Bílá mouka a cukr se o to spolehlivě postarají. Na klouzačce neovladatelných chutí na sladké se pak vezete celý den.