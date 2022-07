Sedm tipů, jak posílit svou psychickou odolnost

„Psychická odolnost je podobná fyzičce. Když je člověk zdatný, dokáže lépe reagovat na různé situace, více zvládne a ze zátěže se dokáže rychleji oklepat. Podobně jako fyzická kondice i ta psychická vychází z vrozeného základu, ale dá se vždy trénovat,“ vysvětluje Eva Kozáková, psycholožka a terapeutka psychedelické kliniky Psyon a dodává, že do mentální odolnosti se promítají také výchova, stejně jako působení širších společenských vlivů.

Nízká odolnost a z ní plynoucí působení stresu se pak samozřejmě projevuje na fyzickém zdraví člověka - a platí to i naopak, tělesná kondice se promítá do té duševní.

Snažte se zaměřit na konkrétní kroky. „Zkuste si odpovědět na to, co můžete v danou chvíli udělat. Naopak se vyvarujte toho, abyste problém řešili najednou, protože dívat se na problém v celé šíři může být zahlcující až paralyzující. Jak se říká, jezte velké sousto po částech,“ doporučuje psycholožka a dodává, že díky tomu získáte větší pocit kontroly a snížíte míru stresu.

Ačkoliv některé věci nemůžete zcela ovlivnit a můžete zažívat pocit bezmoci, i přesto se o sebe můžete v danou chvíli (teď) postarat – uvařit si dobré jídlo, jít ven s kamarády a podobně. Pomůže to přerušit kolotoč nekonstruktivních myšlenek a posílit stabilitu.

To může být vymezení si svých hranic, pokud máte pocit, že je někdo opakovaně překračuje nebo vystoupení s odlišným nápadem či názorem v týmu, i když jste ostýchavý typ. Takové kroky podpoří pocit vlastní kompetence a hrdosti, že vás před důležitými věcmi nebrzdí strach.

„S imaginací se pracuje při některých terapeutických technikách – například když se něco nepohnulo v minulosti, tak se lze k té situaci vrátit a představit si, jak byste ji teď vyřešili nebo co byste udělali jinak.

Důležité je však zmínit, že i když jde pouze o představu, člověk většinou neudělá něco, co by bylo příliš vzdálené jeho chování v reálném životě. Je-li zdrženlivý, bude tomu podobně i v jeho představách. Může být ale užitečné rozšiřovat zónu tohoto možného, byť představovaného, chování,“ tvrdí Eva Kozáková a vysvětluje, že mozek neumí úplně odlišit představu od reality, proto má využití imaginace svůj význam.

„Někteří utíkají k ezoterice, odklánějí se od toho, aby se vypořádali s tím, co na sobě mají naloženo a fixují se k představám, kterými chtějí svůj problém převrstvit. Takto se upnou pouze na jeden aspekt, který je pro ně v danou chvíli pozitivní, ale můžou přijít o možnost hlouběji zpracovat důležitá témata a posunout se.

Psychická odolnost úzce souvisí s tou fyzickou, proto psychologové a psychoterapeuti často doporučují svým klientům, aby nezanedbávali tělo, jakkoliv to může znít banálně.

To potvrzuje i psycholožka Kozáková, která s oblibou přirovnává mentální odolnost k fitness.

„Při cvičení se člověk dostává mimo pohodlí, zažívá něco náročného. Pak ale přijde uvolnění. Přirovnat to lze i k otužování, kdy člověk musí zvládnout vlézt do ledové vody, což nebývá zrovna příjemné, ale jakmile vyjde ven, cítí se svěže, je povzbuzený. Jedná se ve své podstatě o fyziologickou reakci – určitý druh kondenzovaného stresu, překážky, po které přichází uvolnění,“ vysvětluje a dodává, že tyto zážitky jsou velmi posilující.

Ale ani se sportem to nesmíte přehánět. Přestože cvičení pomáhá uvolňovat hormony štěstí, jako jsou endorfiny či dopamin, může to mít i určitá úskalí. Mozek si totiž může na tyto hormony rychle zvyknout a být na nich závislý.

Nedostatek psychické odolnosti se projevuje také omezením mentální flexibility. Příkladem je deprese, jejímž typickým projevem je ustrnutí v koloběhu negativních myšlenek a emocí do takové míry, která vede k výraznému ochuzení prožívání a celkové aktivity člověka.

Potvrzují to neurovědní výzkumy i zkušenosti pacientů, kteří se s psychedeliky setkali v rámci odborné léčby. „Při užití psychedelik mozek zjednodušeně řečeno zažívá zvýšenou míru chaosu, což přináší nové prožitky a vhledy, mohou však přijít i náročné stavy.

Člověk si například odžívá to, co v běžném stavu potlačuje, často ale s jistou dávkou odstupu či soucitu. Jakmile z tohoto zážitku vyjde ven, dostaví se pocit, že to zvládl, je schopný lépe propojit i protichůdné prožitky, a tím je posilněn. Podobně, když vyjdete na vysokou horu, menší kopce se pak zdají být hračka,“ popisuje psycholožka možné působení psychedelik.