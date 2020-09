Sedm jedinečných receptů na zdravé teplé saláty

Následně si připravte pesto: nachystejte si vyšší nádobu na mixování, vložte do ní čerstvou bazalku, olivový olej, česnek, citronovou šťávu, sůl a pepř a vše rozmixujte ponorným mixérem nahrubo – výsledné pesto by nemělo být úplně hladké. Pokud by se vám ale směs nedařilo dobře rozmixovat, můžete do ní přidat 1 lžíci vody.