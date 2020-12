Rakovina prsu se může projevit i jinak než bulkou

Onemocnět mohou ale i velmi mladé dívky. „Bohužel statistiky jsou neúprosné. Moje nejmladší pacientka s rakovinou prsů měla 23 let. Z poslední statistické ročenky 2018 bylo diagnostikováno 7 pacientek s karcinomem prsu od 20-24 let a 40 pacientek s karcinomem prsu od 25-29 let v celé ČR,” upozorňuje mamoložka Renata Kalajová z Perfect Clinic.

Na vyšetření mamografem mají zdarma nárok všechny ženy starší 45 let jednou za dva roky, a to v rámci preventivního vyšetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

„Příspěvek do výše 500 Kč na mamografické vyšetření poskytujeme našim klientkám ve věku od 40 do 45 let. Tuto částku je možné čerpat rovněž na ultrazvukové vyšetření prsu, a to už bez omezení věku. Mohou jej tedy využít i ženy a dívky mladší 40 let,“ upozorňuje Hana Kadečková ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.