Proč je dobré posilovat svaly a jak se zbavit přebytečného tuku v těle

Abyste si vybudovala hezké svaly, zformovala postavu a zároveň zhubla, nemusíte chodit do posilovny pětkrát či šestkrát týdně. Pokud nemáte čas nebo vás nebaví svalové partie rozdělovat do různých tréninkových dní, zvolte trénink celého těla.

„Další možností je rozdělit si trénink na spodní a vrchní část těla a přidat i full body trénink. Záleží nejen na časových možnostech, ale i na tom, co preferujete, co vás baví a při čem se cítíte dobře,“ doporučuje fitness trenérka.

Pouze na těžkých činkách to však nestojí. Co to znamená? Že ke štíhlému, dokonale vytvarovanému a zdravému tělu se musíte i projíst. Bez vyváženého jídelníčku se jednoduše neobejdete a špatnou stravu nepřetrénujete. To potvrzuje i výživová poradkyně Věra Burešová, podle které je zapotřebí jíst kvalitně, dostatečně, ale ne příliš.