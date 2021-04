Plíživé přibírání na home office. Chybí řád, odbýváme se a tišíme stres jídlem

Zapátrejte v paměti a upřímně si přiznejte, kolikrát jste během dne zabrousili od počítače či televize do kuchyně a něco dobrého jste si dali? Je to jedna z nejčastější chyb, se kterou se lidé na home office potýkají.

Dalším faktem je, že spousta lidí, kteří byli v kancelářích zvyklí chodit přes oběd do restaurací, se v domácích podmínkách odbývají dovážkou jídla typu pizza či fast food či polotovary, což rozhodně není zdravá a vyvážená strava.

Co se stane s tělem, když začne hladovět

Co se stane s tělem, když začne hladovět Zdraví

Podobně to funguje u dlouhodobě držených jednostranně orientovaných diet. Ty jsou postaveny na tom, že vyloučíme, nebo značně omezíme některou ze základních živin např. sacharidy nebo tuky. Organismus se s tím sice krátkodobě vyrovná, ale v budoucnu nás to dožene a může to mít opravdu vážné následky.“