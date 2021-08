Nejčastější příčiny náhlého nárůstu hmotnosti

To, že se stále více lidí potýká s nadváhou, není nic nového. Ani to, že jejich počty neustále stoupají.

„Všichni a všechno kolem nás má energii a je vzájemně propojeno. Vy jste energie a vaše jídlo také. Spojení s tím, co jíte, znamená, že přeberete danou energii. Řešením v takové situaci je méně nezdravého jídla,“ uvádí koučka na svém blogu

Pokud v noci spíte pravidelně méně než šest hodin, může to být rovněž důvod pro zvyšování hmotnosti. Podle Chrise Brantnera, spánkového odborníka, je bohužel spánek nejvíce přehlíženým důvodem při řešení nárůstu hmotnosti.

„Lidé, kteří spí méně než šest hodin, konzumují následně více kalorií, než je potřebné. Je to do značné míry způsobeno tím, že nedostatek spánku způsobuje zvýšení hladiny hormonu hladu – ghrelinu, a naopak snížení hladiny hormonu leptinu, který pomáhá s pocitem nasycení,” vysvětluje.

Voda je svatý grál všeho, co děláme, tvrdí odborníci. Její pravidelný přísun je tak více než žádaný. Navíc podle zjištění zvyšuje rychlost metabolismu tukové tkáně. Odborníci doporučují její přísun rozdělit do všech částí dne.

Problémem může být i nepravidelná stolice. „Pokud nechodíte pravidelně konat velkou potřebu, mohou se do těla reabsorbovat toxiny a další odpad, dokonce i hormony, kterých se tělo jinak snaží zbavit. Hormonální nerovnováha pak může stát za přibíráním na váze,” uvádí Shannon Conklinová, která se zabývá hydroterapií (výplachem) tlustého střeva.

„Můžete si dát v restauraci třeba zdravější salát s dresinkem, jenže ten bývá mnohdy plný kalorií. Pokud to budete dělat pravidelně, může jít váha rychle nahoru,” uvádí.

„Je těžké hubnout, pokud váš metabolismus a energetická produkce nefungují efektivně. Necítíme, co se v těle děje na buněčné úrovni, ale víme, že naše buňky produkují energii v mitochondriích. Pokud bojujete s nízkým přísunem energie, vaše buňky nefungují tak, jak by měly,” vysvětluje.

Za nárůstem hmotnosti mohou paradoxně stát i potraviny s nízkým obsahem tuku. Mnoho lidí má totiž v hlavě zakořeněno, že to, co je nízkotučné, je přijatelné, a proto toho mnohdy zkonzumují víc, než by potřebovali.