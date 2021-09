Nejčastější mužské zdravotní potíže

„Mužské zdraví ale rozhodně není jen o vzhledu. Jako dětem nám říkají, že nemáme brečet jako holky, a že se máme vzmužit. V dospívání je to podobné. Máme vypadat tvrdě a mužně, ale zároveň se po nás v dospělosti chce, abychom uměli o všem otevřeně mluvit a nebáli se před někým plakat,” popisuje rozpory odborník, které podle něj vedou k tomu, že mnozí muži v obavách z toho, že by někdo veřejně odhalil jejich potíže či problémy, odkládají v dospělosti různé zdravotní prohlídky, což následně vede k většímu riziku různých onemocnění.

„Tak to ale být nemusí. Horší zdraví nemusí být pro muže kompromisem.” V návaznosti na to uvádí šest běžných zdravotních problémů, se kterými se muži často potýkají.

Řešení potíží s duševním zdravím je u mužů o to těžší, že se málokterý starší 40 let nebojí o svých potížích mluvit. U mladších ročníků je to nepatrně lepší.

„Vypadá to jako zvláštní téma, ale plešatost či pomalý růst vousů jsou u mužů stále častěji spojovány s úzkostmi či depresí. Je nám tvrzeno, že musíme plešatění prostě přijmout, ale nikdo už nebere v potaz, jak moc to může poznamenat něčí identitu. To samé se týká i pomalého růstu vousů, a to především u mladších mužů, kteří se častěji snaží míst husté vousy jako jejich idoly z řad celebrit. V důsledku toho je kosmetický trh doslova zahlcen prostředky a pilulkami, které slibují podporu růst vousů či zmírnění plešatosti. Většina z nich je ale nesmysl, nefungují. Proto je vždy lepší obrátit se na odborníka, který poradí nejlepší metodu z řad osvědčených a prokazatelně léčebných,” uzavírá odborník.