Kdy a jak cvičit v průběhu dne

Výzkum takzvaných cirkadiánních (biologických) rytmů, podle kterých fungují procesy v našem těle během dne, v posledních letech potvrzuje, že pro náš organismus je velmi přirozená a vhodná aerobní aktivita po ránu, nejlépe už za denního světla (pokud to jde, tak na slunci) a na čerstvém vzduchu.

Každý jsme ovšem jiný a den máme z mnoha důvodů rozvržený jinak. Záleží na naší pracovní době, zda ráno a odpoledne vezeme děti do školy či na kroužky atd. atd. Jedni jsou navíc ranní ptáčata, druzí noční sovy.

Je ale důležité znát aspoň základní pravidla. Jinak by naše snažení nemuselo vést k ničemu, případně bychom mohli tělu dokonce i házet klacky pod nohy. Například bychom si mohli narušit spánek, zhoršit trávení atd.

„Ideálně se dostatečně zavodňujeme a 30 minut po sportování se najíme a doplníme zejména sacharidy a bílkoviny. Nevhodné je sportovat dříve než hodinu a půl po jídle, trávení totiž směřuje krev ze svalů do trávicího traktu,“ radí na úvod známá popularizátorka hubnutí a zdravého životního stylu Kateřina Cajthamlová.

Cvičit bychom také neměli tak dvě tři hodiny před spaním. To jsou naopak vhodné uvolňující a zklidňující techniky, které nabízí např. jóga apod.

Pohybová aktivita, při které práce svalů a metabolické procesy v nich probíhají za přítomnosti kyslíku, se nazývá aerobní cvičení. Vlastně jde o to, že tělo využívá kyslík k přeměně tuků a glukózy na zdroj energie pro buňky.

Pravidelným aerobním cvičením se zlepšuje výkonnost kardiovaskulárního systému (tedy plic, srdce a oběhové soustavy), ale dochází také ke spalování tuků, tedy hubnutí. To však až při delším kontinuálním cvičení (po prvních 30 minutách) ve střední intenzitě.

Tyto krátké, silové a intenzivní tréninky za omezeného přístupu kyslíku do svalů bychom mohli velmi zjednodušeně definovat jako vynikající a mnohdy nezbytný doplněk k aerobním aktivitám. Tvoří se při nich totiž svalová hmota, která dál pomáhá k lepším výkonům i v aerobních sportech.

Tomáš Vaculčík, trenér, mentor a stratég ze Sporthacking institutu, který se zabývá sportovní přípravou jak vrcholových sportovců, tak i zapálených amatérů, dává příklad rozvržení dne tak, abychom ze cvičení získali co nejvíce.

„V první řadě je potřeba nahlížet na individuální potřeby daného jedince a jeho denní rytmus,“ upozorňuje. Vezmeme-li si ale vzorek člověka pracujícího v kanceláři od devíti do pěti, mohla by jeho skladba tréninku podle Tomáše Vaculčíka a dalších odborníků vypadat následovně:

Ráno dělá den a my jsme během něj podle trenéra ještě „nastavitelní“, i náš metabolismus potřebuje nastartovat. Je tedy dobré provést dechové cvičení a jít si třeba zaběhat. Běžný běh není extrémně fyzicky náročná činnost a při nenáročné rozcvičce nepřetížíme svaly. Navíc nám kombinace chladnějšího ranního vzduchu a pohybu právě skvěle nastartuje metabolismus.

Při ranním sportování je ale nutné tělo dobře protáhnout, stejně jako kdykoli po delším neaktivním čase. To zdůrazňuje Petr Chalupný, osobní fitness trenér a bývalý kulturista na mezinárodní úrovni.

Poledne není podle Tomáše Vaculčíka vhodným časem ke sportu, jde často o čas oběda. Tělo tedy vynakládá energii na trávení a sportovat s plným žaludkem by bylo kontraproduktivní. Fyzioterapeut a lektor tejpování i taiči Richard Jisl dodává, že po obědě můžeme případný volný čas věnovat relaxaci či autogennímu tréninku.

Osobní trenérka a majitelka Welcome Fitness CZ Olga Divácká nabízí řadu praktických rad pro ty, kteří jsou na štíru nejen s časem, ale i motivací, případně si neumějí vybrat typ cvičení.

„Nejde jen o to, ve které denní době je lepší sportovat. Mnozí z nás prostě nemají na výběr, ať už kvůli pracovnímu vytížení, nebo péči o rodinu. Platí tedy, že cvičení kdykoli je lepší než cvičení žádné. Také musíme myslet na to, že není sport jako sport, a to ani v rámci jednoho druhu.