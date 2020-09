Jak zvládnout stres, obavy o budoucnost a vypnout přetíženou hlavu

Zavřete oči. Pokud vás to děsí, nechte je otevřené.

Soustřeďte se na dýchání. Uvědomte si vlastní hluboké nádechy a výdechy. Dýchejte co nejvíce do hloubky. Prodlužujte dech hlubokým nádechem i výdechem. Při výdechu co nejvíce vytlačujte vzduch, ale nepovolujte břicho. Silný výdech pomůže k lepší a hlubší inhalaci.