Jak co nejlépe vykročit do nového dne. Skvělá ranní rutina v pěti krocích

Proto uděláte lépe, když si ráno vyhradíte pár minut na to, abyste si alespoň nakrátko vyčistili hlavu. „Otevřete si okno, pohodlně se usaďte na koberec nebo na pohovku, zavřete oči, zhluboka dýchejte a soustřeďte se jen sami na sebe. Jak se právě cítíte, co se děje s vaším tělem? Přemýšlejte jen nad těmito otázkami, ostatní myšlenky potlačte. Buďte jenom tady a teď,” doporučují odborníci z magazínu Myself.

Určitě jste již slyšeli, jak moc dobře funguje pravidelné zaznamenávání si všeho, za co se cítíte být vděční. Podle mnohých odborníků je to výborný způsob, jak začít na svět hledět s pozitivní myslí.

Stačí si každý den odpovědět na otázku, za co jste vděční a napsat to na lísteček, který následně vložíte do nějaké lahve či krabice, případně si přesně pro tyto účely zřiďte speciální sešit. Nejde o to, abyste psali sáhodlouhé odstavce textu s básnickými obraty, stačí, když si prostě zapíšete první tři věci, které vás v daný okamžik napadnou.