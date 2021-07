Dobroty z jahod: recepty na tartaletky, želé bábovičky, koláč a cheesecake

Těsto - košíčky: V robotu s hnětací K-metlou smíchejte mouky a cukr, přidejte vejce a studené máslo nakrájené na kostičky, propracujte do hladkého těsta.

Při 40 °C přelijte část směsi do misky se žloutky, aby se zahřály, prošlehejte, vraťte zpět do hrnce a vařte pomalu za stálého míchání do zhoustnutí.