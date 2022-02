Dlouhověkost je ovlivněna i složením jídelníčku. Prodlužte si život změnou stravování

V první řadě je zapotřebí začít víc přemýšlet nad složením jídelníčku a mnohem víc tedy i řešit, co vkládáme do úst.

„Začněte si proto alespoň na začátku zapisovat vše, co během dne sníte, a to včetně podrobností, v kolik tak činíte a kde a za jakých okolností,” doporučuje pro CNN dietoložka Kathleen Zelmanová.

Nejčastěji jíme to, co nás obklopuje. Vždy je tedy lepší plánovat i samotné nákupy a dělat si nákupní seznamy, aby v nákupním košíku skutečně skončilo jen to, co chceme.