Co v letním jídelníčku může ohrozit zdraví srdce

Přestože člověk nedostane infarkt, když si dá v létě na výletě smažák, langoše či grilovanou klobásu, pokud se to opakuje příliš často, problém vzniknout skutečně může.

Milujete-li sýry, vyhněte se produktům s obsahem tuku nad 40 %. Jogurty jsou vhodné ty, které jsou tučné do 3 %.

Prospěšné omega 3 nenasycené mastné kyseliny jsou ve velkém množství obsaženy v tučných rybách, jako je například losos. Na našem talíři by se měly objevovat nejlépe dvakrát týdně.

„Denní příjem by měl tvořit 500 g. Ovoce a zelenina navíc obsahují vitamíny, minerální a další látky, které mají dobrý vliv na náš organismus, jako jsou antioxidanty a rostlinné steroly. To jsou přírodní látky, které se svou strukturou podobají cholesterolu. Proto zabraňují vstřebávání části cholesterolu ze střeva do krve. Rostlinné steroly se v malém množství přirozeně vyskytují v naší stravě, například v rostlinných olejích, obilovinách či ve zmiňovaném ovoci nebo zelenině,“ upozorňuje Kociánová.