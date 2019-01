Postup: Hovězí roštěnou osolte a opepřete, potřete lžící dijonské hořčice a worcesterskou omáčkou. Vložte ji do rozpálené pánve na olej a orestujte ze všech stran. Když je maso zatáhnuté, přendejte ho do předehřáté trouby na teplotní sondu zapíchnutou do středu masa. Sondu nastavte na 53 °C a teplotu v troubě na 120 °C. Pokud nemáte teplotní sondu, je dobré pořídit alespoň teploměr do masa a hlídat vnitřní teplotu 53-57 °C. Maso se peče přibližně 45 minut, uvnitř musí zůstat růžové. Zatímco se bude maso péct, je třeba nachystat si salát. Všechny ingredience na zálivku smíchejte dohromady. Mix listových salátů opláchněte a osušte. Přidejte na hobliny nastrouhanou mrkev a ředkev a oloupaný, na kostičky nakrájený tuřín. Těsně před podáváním ochuťte salát zálivkou. Upečený roastbeef vyndejte z trouby a nechte alespoň deset minut odpočívat, aby se vstřebala šťáva. Poté maso nakrájejte na tenké plátky a položte na salát. Jako přílohu můžete použít rozpečenou bylinkovou bagetu.