Nový trend v randění aneb Víc želízek v ohni

Dřív se lidé často styděli přiznat, že hledají vhodný protějšek na seznamce, dnes už obvykle nic neskrývají. I díky tomu se staly normou romantické schůzky s více potenciálními partnery.

Jsou lidé, kterým to vyloženě vyhovuje, řada jiných má ale stále zábrany nebo s tímto způsobem stýkání se vnitřně nesouhlasí. Přesto se s tím nějak pokoušejí vyrovnat, případně si to užít, protože je to prostě realita. Jak na to?

Poznáte svoje priority

Z průzkumu pro seznamovací aplikaci Bumble vyplynulo, že si její uživatelé příliš nezatěžují hlavu tím, jestli jejich objekty zájmu randí pouze s nimi. Padesát devět procent žen uvedlo, že je pro ně v pořádku, pokud v prvopočátcích nejsou jediné, s kým se muž vídá.

„Je to podobné jako hledání práce, dáváte se všanc, díváte se na to, jaké máte možnosti, dokud nenarazíte na něco nebo někoho, kdo vám stojí za to, abyste se uvázali,“ myslí si expert na randění Benjamin Daly.

Tento styl hledání vhodného partnera je hlavně o efektivitě. Víc želízek v ohni se jednoduše může vyplatit. Cesta od první shody v aplikaci k první schůzce totiž bývá často dlouhá.

„Poté, co si napíšete první zprávu, zabere klidně měsíc, než se opravdu potkáte. Pokud si pak třeba na druhém rande jeden z vás uvědomí, že nejste kompatibilní, ztratili jste spoustu času a musíte začít znovu,“ poukazuje Daly na největší nevýhodu kontaktu jen s jedním protějškem.

Při schůzkách s více lidmi ve stejném období si navíc můžeme lépe srovnat v hlavě, kdo se k nám vlastně hodí. A nejen to. „Díky interakcím s řadou protějšků se dozvíme i mnoho o sobě samých, o tom, co si přejeme a jaké máme potřeby,“ myslí si behaviorální psycholožka Jo Hemmingsová.

To se může zdát jako výhodná rada především pro mladé. Ale i po dlouhodobém vztahu je možné zjišťovat, jak jsme se změnili a kam jsme se za tu dobu posunuli, co ve svém životě chceme, i to, co už nechceme.

Výhody

Co dobrého nám takový způsob hledání vztahu může podle expertů přinést?

Pomůže eliminovat nevhodné protějšky, protože se tolik neupínáme na naději, že to s tím jedním prostě vyjde.

Ani jeden ze souběžných vztahů nevytváří takový tlak jako v případě, že jsme na začátku randění s jedním člověkem a víme, že se do budoucna chceme usadit.

Fakt, že je tu vícero možností, může zvednout sebevědomí a odrazit se tak v našem chování jak s našimi protějšky, tak v běžném životě.

Pomůže nám oprášit a vylepšit schopnost flirtování.

Hlavně nepřebrat

Zní to skvěle zvlášť pro lidi, kteří svůj single status neberou úplně tragicky a randění je pro ně příjemná zábava. Ale někteří odborníci vidí v tomto způsobu hledání životní lásky nevýhody. „Pokud se z domlouvání schůzek s více lidmi stane zvyk, snadno se sami chytnete do pasti,“ myslí si odbornice na online seznamování Julia Spriraová.

„Jestliže neuděláte onen zásadní krok, že v určité chvíli vsadíte na jednoho člověka, dostanete se do kolotoče rande ‚jednou a dost‘. Nebo takových, která vyšumí během pár týdnů.“

Ve velkém množství schůzek se totiž dá snadno ztratit a člověk hledající lásku se na své možnosti nemusí dívat realisticky. Zkrátka sousedovic tráva je vždycky zelenější. „Dostáváte se do situace, kdy jen obtížně poznáte, kdo je ten pravý,“ myslí si vztahová expertka Gyllian Myhillová.

Jde totiž o to, že onen pověstný blesk na první schůzce uhodí málokdy. Sympatie obvykle narůstají postupně. Pokud ale máme v tu chvíli v záloze dalších pět šest schůzek a aktuální protějšek nás neokouzlil na první dobrou, podvědomě už se díváme dál. Koneckonců – je ještě tolik možností, říkáme si.

„Rozhodně to zpomaluje proces vyhodnocování a rozhodování se.“ A tak nám někdo, s kým bychom si mohli opravdu rozumět, snadno proklouzne mezi prsty. Prostě kdo vybírá, ten často přebere.

Pozor, abyste někoho neodradili

A je tu ještě jeden problém. Intimní schůzky s více lidmi najednou jsou sice podle odborníků novou normou, to ale neznamená, že je s ní obeznámen každý, natož že ji také každý přijímá.

„Potíže mohou nastat, pokud jeden z partnerů věří, že chodíte pouze spolu. Je dobré ujistit se, že situaci vidíte stejně,“ nabádá vztahová terapeutka Kate Moyleová. Po takové konverzaci se ale může stát, že se někdo, kdo se vám opravdu líbí, stáhne.

„Odradíte ho. Chce vaši plnou pozornost a jednoduše se mu (nebo jí) nemusí líbit, že si pohráváte s řadou možností, když se s vámi upřímně snaží vytvořit něco hlubšího,“ dodává.

Kdy je ta správná doba?

Když se spolu dva lidé od začátku vídají na základě exkluzivní volby, odpadá jim ještě jeden problém – nemusí si vyjasňovat, jestli a kdy začít monogamní vztah.

„V případě, že oba partneři začnou brát svůj vztah seriózněji, což se typicky stává tak po třech měsících, měli by si promluvit a dohodnout se na typu závazku, který od sebe navzájem čekají,“ myslí si vztahová expertka Gyllian Myhillová.

Tři měsíce přitom nejsou žádné dogma, vyjasnění si priorit může přijít dříve i později. „Prostě si o tom promluvte!“ je samozřejmě velmi dobře míněná rada, nicméně začít s tak vážnou konverzací jako první bývá velká výzva. Obvykle se bojíme, a to dvou protichůdných věcí.

Jde o strach, že toho druhého ztratíme, pokud zatím ještě nechce vztah utužit jako my. A naopak můžeme mít strach ze závazku. Pro některé lidi prostě bývá alespoň zdánlivě lepší nechat vše otevřené a jistit se dalšími možnostmi, aby se necítili pod tlakem.

Pokud nový pár vše zvládne, domluví se a ujasní si, že chce to samé, tedy být spolu ve dvou, přijde další obtíž – rozejít se s ostatními. Samozřejmě není fér zavřít se do šťastné bubliny nového vztahu a přestat komunikovat s bývalými objekty zájmu, neodpovídat na zprávy nebo nereagovat na telefon.

„Jednoduše se chovejte s respektem. Pokud jste neslíbili žádný závazek, neudělali jste nic špatného,“ říká expert Benjamin Daly a podotýká, že v takových typech vztahů musíme počítat s odmítáním i tím, že budeme odmítáni.

Jak v tom nezávazně chodit?

Je dobré mít na paměti, že ve světě randění nehledá závazný vztah spousta lidí a nemusíte ani vy. Může se jednat o ty, kteří o dlouhodobém vztahu ani nepřemýšlejí, nebo ho nedávno ukončili.

Patří sem i mnozí single rodiče nebo ti, kteří se chtějí více věnovat své práci či prostě neromantickým částem života. Pro ně může být nezávaznost jejich volbou.

„Přesnou definici nezávazného vztahu neznám, ale již podle slova nezávazný bych řekl, že jde o vztah, kde se ani jeden nezavazuje, že se bude vztah někam vyvíjet,“ říká kouč Karel Chába a dává pár rad lidem, kteří za svými romantickými schůzkami nutně nevidí dlouhodobý partnerský svazek.

Ujasněte si, co chcete a očekáváte. Dobré je mluvit na rovinu a ujistit se, že jsou vaše představy kompatibilní. Pokud budete vědět, že váš protějšek netouží po tom, aby se váš vztah časem vyvinul v něco vážnějšího, vyhnete se nedorozuměním a zklamáním.

Dohodněte si pravidla a mantinely. Přestože k sobě nemáte žádné závazky, explicitně si stanovte, kde jsou hranice vašeho vztahu. Nenechte se tlačit k tomu, abyste je porušovali, a to ani výjimečně. Váš protějšek (pokud podlehnete jeho nátlaku) pak může mít pocit, že váš vztah někam povede.

Od nezávazného vztahu nic nečekejte a nic si neslibujte. Nedoufejte, že se nezávazný vztah vyvine v osudovou lásku. Jestliže chcete víc, řekněte to na rovinu a nemaskujte to termínem „nezávazný vztah“.



V takových situacích je důležitá schopnost upřímnosti sama k sobě, nemá cenu se nutit do něčeho, co pro nás není. A to jak do závazků, tak do nezávaznosti, která už nám nesedí.

K nevýhodám randění s více lidmi ve stejném období patří i jeho náročnost na čas i na psychiku. Takové hledání je prostě únavné a z kolotoče jedné schůzky za druhou můžeme i vyhořet.

„Zvlášť pokud se vídáte s co nejvíce potenciálními protějšky a dlouho nemůžete narazit na někoho, s kým by přirozeně přeskočila jiskra,“ upozorňuje vztahová expertka Stacey Laura Lloydová.