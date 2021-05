Nevěra ženatých mužů aneb Proč se kvůli milence málokdy rozvedou

„Alespoň třikrát do týdne dostávám e-maily od žen, které po mně chtějí radu ohledně ženatých mužů, se kterými randí,” uvádí na svém blogu vztahový kouč David Wygant. Jak připojuje, tyto ženy bývají často velmi frustrované právě proto, že jejich milenec se kvůli nim nechce rozvést. Jenže právě podobné gesto, jakožto určitý druh závazku, tyto ženy chtějí nejvíc.

Každá žena, která někdy randila s ženatým mužem, si dříve či později položila otázku, zda se kvůli ní dotyčný někdy rozvede. Jak to poznat? Napoví určitá specifická znamení – například když tráví téměř většinu svého času s milenkou, je to dobré znamení. Stejně tak, pokud sám zavede řeč na možnost rozvodu s manželkou.

„I tak by ale ženy měly být vždy velmi opatrné, protože v tomto případě existuje silná hranice mezi tím, co muž slibuje, že udělá, a když to vážně udělá,“ vysvětluje odborník.

Jak k tomu dovysvětluje, v obecné rovině je totiž poměrně nepravděpodobné, že se muži nakonec opravdu rozvedou. Stačí se podle něj podívat na výhody, které mnohým nevěra přináší, a je poměrně jasné, proč pro ně rozvod není prioritou.

Díky manželce a milence má vše, co potřebuje

„Proč by opouštěl ženu a děti? S vámi bude trávit skvělý čas bez jakýchkoli závazků a odpovědnosti, a pak se může v klidu vrátit domů a hrát si s dětmi,“ odpovídá na základní otázku odborník.

Pro mnohé muže je právě toto ideální situace. Manželka pečuje o děti a domácnost, milenka pak pečuje o ně způsobem, který se jim líbí.

Rozvod je drahý a bolestivý

Důsledky rozvodu nebývají přívětivé. Právní dohadování ohledně majetku, výchovy dětí, peněz atd. Proč by toto všechno muž podstupoval, pokud nutně nemusí a je v současné situaci spokojený?

Pokud by chtěl ženu opustit, už by to dávno udělal

„Pokud by vás opravdu miloval, jak tvrdí, a chtěl by s vámi trávit veškerý svůj čas, i přes problémy spojené s rozvodem by to už dávno udělal,“ dodává další zásadní důvod Wygant.

Proč ženy randí s ženáči

Wygant má i poměrně jasnou představu o tom, proč některé ženy randí s ženáči. Některé se podle něj jednoduše bojí hledat toho pravého nezadaného, se kterým by mohly být opravdu šťastné, protože nechtějí samy sebe činit stoprocentně zranitelnými. Ve vztahu s ženáčem někde hluboko uvnitř vědí, že to stejně jednou skončí a podvědomě na to samy sebe připravují.

Pak samozřejmě existuje i menší procento žen, které nehledají skutečnou lásku, ale spíše rozptýlení a potěšení z „lovu zadaného muže“.