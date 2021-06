Nešťastné manželství mívá pro muže až fatální následky

Studie zveřejněná v časopise Journal of Clinical Medicine zjistila, že nešťastná manželství převážně u mužů souvisí s vyšší úmrtností.

Vědci z univerzity v izraelském Tel Avivu v rámci výzkumu analyzovali zdravotní údaje od zhruba 9000 mužů za více než tři desítky let. Dospěli k závěru, že ti, kteří nebyli spokojeni s kvalitou svého manželství, vykazovali vyšší rizikový faktor pro vznik mozkové příhody i jiných vážných stavů, které mohou vést až ke smrti.

Co je dobré vědět, než začnete po padesátce uvažovat o rozvodu

Vědci rovněž v návaznosti na výsledky přezkoumali zdravotní údaje 8945 izraelských mužů, kteří byli účastníky v jedné z dřívějších studií ohledně úmrtnosti. Ta začala konkrétně v roce 1965. Muži, kteří většinou pracovali ve státní správě či na podobných pozicích, byli požádáni, aby ohodnotili svá manželství na stupnici od jedné do čtyř.

Vědci rovněž zjistili, že míra úmrtnosti byla větší u osob mladších 50 let (39,4 %), které nebyly spokojené se svým manželstvím. U starších účastníků byla hodnota o 6,5 procenta nižší.

„Zjistili jsme, což je překvapivé, že nespokojenost mužů s jejich manželstvím je co do rozsahu podobně rizikovým faktorem úmrtí jako kouření, případně na stejné hladině jako u mužů, kteří vůbec necvičí,“ uvedl pro Times of Israel hlavní vedoucí studie doktor Shahar Lev-Ari. Jeho vyjádření citoval i server Telegraph.