Jak i ve vzteku druhým ukázat, že nám na nich záleží

Ať už jde o dlouhodobé partnery, děti, rodiče nebo přátele, boji a hádkám s nimi se jednoduše nevyhneme. Hněv, který pak mnohdy cítíme, je silná, skutečná a syrová emoce, která nás dokáže zcela ovládnout - i když se mnohdy snažíme dělat, že to tak není.

Každý člověk projevuje emoce jinak - někdo brečí, někdo naopak velmi nahlas křičí, někdo jiný pak zvolí raději „tichý mód”. Ve vyhroceném stavu se pak může dostavit i různá forma násilí. V takové chvíli mohou být naši bližní, kteří nás do daného stavu dostali, na pochybách, zda nám na nich ještě vůbec záleží.

Lze jim ukázat, že je máme stále rádi? Odpověď odborníků je jednoznačná - ano. Vyžaduje to trochu úsilí, ale kvůli udržení vztahů to stojí určitě za to.