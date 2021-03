Květná neděle oslavuje příjezd Krista do Jeruzaléma

Květná neděle v roce 2021 připadá na 28. březen . Věřící se shromažďují do průvodu. Ještě před jeho zahájením kněz předčítá některé z evangelií o Ježíšově příjezdu. V čele průvodu často jde i osel, případně kněz na oslu jede.

V našich krajích lidé obvykle nesou kočičky – větvičky vrby jívy s rozvíjejícími se pupeny. Kněz je pokropí svěcenou vodou. Ježíš byl při svém příjezdu do Svatého města vítán palmovými ratolestmi. U nás palmy nerostou, kočičky je nahrazují.

Průvod míří do kostela na mši svatou. Při ní se čtou nebo zpívají pašije, úryvky z evangelií o Kristově utrpení a smrti. Kněží se odívají do červeného roucha, protože právě červená je liturgickou barvou tohoto svátku.

O Květné neděli byste se měli vyvarovat veškerého pečení. Lidé věřili, že by se kvůli tomu zapekly všechny rodící se květy, pak by nebyla ten rok žádná úroda. Rovněž by si měl každý vzít na sebe nové oblečení.