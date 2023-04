Květná neděle oslavuje příjezd Krista do Jeruzaléma

Květná neděle v roce 2023 připadá na 2. duben. Věřící se shromažďují do průvodu. Ještě před jeho zahájením kněz předčítá některé z evangelií o Ježíšově příjezdu. V čele průvodu často jde i osel, případně kněz na oslu jede.

Ježíš byl při svém příjezdu do Svatého města vítán palmovými ratolestmi. U nás palmy nerostou, lidé obvykle nesou větvičky vrby jívy s rozvíjejícími se pupeny, tzv. kočičky, které kněz pokropí svěcenou vodou.

V kostelích se čtou úryvky z evangelií o Kristově utrpení a smrti. Kněží se odívají do červeného roucha, protože právě červená je liturgickou barvou tohoto svátku.

Lidé věřili, že pečení v tento den přináší smůlu, zapekly by se všechny jarní květy a nebyla by ten rok žádná úroda. Každý by si navíc měl na sebe vzít nové oblečení, aby pak po celý rok „jen kvetl“.