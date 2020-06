SOS pomocníci, kteří dokážou odvodnit a vylepšit postavu na poslední chvíli

Máte před dovolenou a ráda byste se na ní cítila co možná nejlépe, přestože jste kvůli karanténě přibrala nějaké to kilo navíc a vaše celulitida dosáhla obřích rozměrů? Pak pro vás máme několik tipů, co vám pomůže nastartovat metabolismus, zbavit tělo zadržované vody a zpevnit pokožku.