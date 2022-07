Jak správně jíst v těhotenství

Těhotná žena by si měla uvědomit, že svým jídelníčkem rozhoduje o tom, jakou dá svému zatím nenarozenému dítěti startovací pozici v závodě o zdravý a plnohodnotný život. Foto: Profimedia.cz

Těhotná žena by si měla uvědomit, že svým jídelníčkem rozhoduje o tom, jakou dá svému zatím nenarozenému dítěti startovací pozici v závodě o zdravý a plnohodnotný život. Foto: Profimedia.cz

Těhotná žena by si měla uvědomit, že svým jídelníčkem rozhoduje o tom, jakou dá svému zatím nenarozenému dítěti startovací pozici v závodě o zdravý a plnohodnotný život. Foto: Profimedia.cz

Nastávající maminky musí pečlivě dbát na to, co jedí. To je známý fakt. Nezahánějí totiž jen svůj hlad, ale také ovlivňují zdraví a správný vývoj plodu. Jaká jsou základní pravidla stravování v těhotenství?