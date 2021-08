Jak často koupat malé děti? Možná budete překvapeni

Špína tak nemusí být vždy na škodu, a to ani v dnešní době. Samotná Crossová to zdůvodňuje vlastním experimentem, který provedla na lidech, kteří se zúčastnili několikadenního hudebního festivalu, kdy se několik dní nemyli. Provedla u nich stěr z pokožky před i po ukončení festivalu.

Podle vědců navíc například běžné, neškodné půdní bakterie Mycobacterium vaccae vysílají do našeho mozku chemické zprávy, které ovlivňují naši náladu a činí nás šťastnějšími.

„Špína a její vliv na mikrobiom tak mohou někdy fungovat i jako výborné antidepresivum. Možná i proto zahradničení tolik lidí naplňuje a dělá šťastnými,” dodává pro deník The Telegraph Crossová.

Proto i ona rozhodnutí Kunisové s Kutcherem nekoupat své děti denně považuje za velmi rozumné. Poukazuje i na fakt, že v posledních letech se stává problematická, a to zejména u dětí, spíše přehnaná hygiena.

Nicméně to neznamená, že by Crossová vybízela rodiče a lidi obecně, aby sebe i své děti přestali úplně mýt. I podle ní má skutečně smysl tzv. cílená hygiena.

Hygiena našeho těla je tak důležitá, ale nic se nemá přehánět. Jde o to, že mytím nezabíjíme jen nebezpečné bakterie a viry, ale i dobré bakterie, které hlídají rovnováhu nejen v pokožce, ale i v celém organismu.

Ne náhodou poslední měsíce ukázaly, že ačkoliv důkladná hygiena je v období pandemie důležitá, a to jak z hlediska mytí rukou či ochrany úst, neznamená to, že se to neprojeví z pohledu imunity jinde.