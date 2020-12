Tradice novoročního přípitku a polibku, kde se vzaly a jaké se k nim vážou pověry

Novoroční přípitek a přiťuknutí si s přáteli původně vůbec nesouviselo s oslavou příchodu nového roku. Vše začalo mnohem prozaičtěji ve starověkém Řecku jako jeden ze způsobů ochrany před otrávením jedem, který byl často přidáván do kalichu protivníka.

Lidé tehdy dolévaly své číše úplně plné, tak aby v okamžiku ťuknutí se všechny tekutiny v nich promísily. Kdyby tedy byl v jedné tajně dolitý jed, otrávit by se mohli úplně všichni. Jednalo se tedy o způsob, jak dát všem účastníků hostiny najevo své dobré úmysly.

Podle lidového folklóru mnohých zemí je zárukou posílení vazeb do budoucna. Pokud si pár nenalezne na polibek čas, pak to nevěstí nic dobrého. Stejně tak není dobré, pokud první polibek patří někomu jinému než partnerovi. Podle tradice totiž první osoba, se kterou se v novém roce setkáte, předurčuje, co budete prožívat po zbytek roku.