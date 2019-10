Erdogan: Žádná síla nás nezastaví, s americkým ministrem jednat nebudu

Zdůraznil, že dříve to nebude možné: „Říkají – vyhlašte příměří. Nikdy nevyhlásíme příměří. Tlačí na nás, abychom zastavili operaci. Vyhlašují sankce, ale náš cíl je jasný a neobáváme se sankcí.“

Turecký prezident taky dal najevo, že nemá zájem se sejít ani s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem, ani s viceprezidentem Mikem Pencem, kteří ve středu míří do Turecka. Pak ale připustil, že se s Pencem sejde, uvedl jeho mluvčí Fahrettin Altun. Pompeo ale se schůzkou nadále počítá, uvedl izraelský list Ha’arec.

Turci vítají své vojáky mířící do Sýrie

Kreml uvedl, že Erdogan přijal pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina, aby přijel do Moskvy. Také Moskva má ale k operaci své výhrady. Putinovi Erdogan řekl, že už netrvá na dobytí Manbidže, uvedl list Hürrieyt. „Pro mě není tak negativní, že syrský režim vstoupí do Manbidže. Konec konců je to jejich teritorium, ale je důležité, že tam nezůstanou teroristické organizace,“ řekl Erdogan.