Zůstaňte doma, vzkazuje Merkelová Afgháncům prchajícím před Tálibánem

Vládne chaos. V hale řve do mikrofonu úředník jedno jméno za druhým. Lidé si vyzvedávají dokumenty, dostávají razítka. To, co se odehrává na úřadě, se děje v přeneseném slova smyslu v celé zemi, píše Bild. Vládne strach a panika z Tálibánu.

„Chci pas a opustím zemi! Válka je krutá a Taliban zabíjí. Jak mám tady žít? Chtěl bych jít co nejdříve do Německa! “ říká reportérovi Bildu dvacetiletý mladík jménem Faisala. Podobně mluví o dva roky starší Mahamdula. „Jsem tu, abych si obnovil pas, bojím se o život. Bezpečnostní situace je katastrofální. Nejprve chci jít do Turecka, pak do Německa. Proč Německo? Protože Německo je dobrá země!“