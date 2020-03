V USA podlehl druhý člověk koronaviru, v Jižní Koreji je přes 4000 nakažených

O prvním případu nákazy nemocí Covid-19 ve státě New York poskytl podrobnosti Andrew Cuomo. Infikovanou je asi 30letá žena, která se nakazila během nedávné cesty do Íránu a je doma v karanténě. Zdravotní stav nakažené ženy není podle Cuoma vážný.

Americký prezident Donald Trump o víkendu uvedl, že cestující, kteří do USA zamíří ze zemí zasažených nákazou, budou kontrolováni před nástupem do letadla i o příletu na americké území. O jaké země by mělo jít, ale již neupřesnil.

Letecká společnosti Delta Air Lines v neděli oznámila, že až do května ruší své lety do Milána na severu Itálie, kde přibývá nakažených. Do Říma bude společnost i nadále létat. O dočasném zrušení letů do Milána v sobotu informovaly i aerolinky American Airlines.