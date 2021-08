V Afghánistánu postřelili Němce, Berlín vyšle do Kábulu dva vrtulníky

Bezpečnostní situace kolem letiště se hodinu od hodiny zhoršuje, uvedli svědci pro agenturu DPA. Podle nich přitom u vchodu do civilní části letiště stále čekají stovky lidí. Tálibán jim střílí nad hlavami nebo je přetahuje biči.

„Zabití blízkého příbuzné jednoho z našich redaktorů Tálibánem je tragédie a ukazuje to, v jakém akutním nebezpečí jsou všichni naši zaměstnanci a jejich rodiny v Afghánistánu. Čas běží proti nám,“ řekl ředitel Deutsche Welle Peter Limbourg.

Roste také tlak času, protože Spojené státy chtěly všechny vojáky evakuovat do konce srpna. Americký prezident Joe Biden sice nevyloučil, že by tam mohli zůstat déle, ale není jasné, jak bude reagovat Tálibán.

Jeden z jeho členů, Anas Hakkání, který vede jednání, zdůraznil, že Tálibán má dohodu s USA, že do 31. srpna nic nepodnikne. Jeho slova ale současně vyvolala obavu, co bude poté.

Protože je cesta na letiště extrémně obtížná a nebezpečná, vyšle Německo do Afghánistánu dva vrtulníky speciálních sil. Ty by měly přepravovat lidi z čtvrtí Kábulu, odkud se nemohou dostat na letiště. Nemají se však využívat k letům do dalších měst.