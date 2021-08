USA vyslaly do Afghánistánu bombardéry. Mají zabránit postupu Tálibánů

„Je to den ode dne horší,“ řekl listu Arab News bezpečnostní analytik Muhammad Hassan, „zrušení letů do Herátu a skutečnost, že Amerika opět začala používat B-52, nejsou dobrá znamení. Způsobí to další paniku mezi lidmi a ukazuje to, jak je nebezpečná situace.“ USA k nasazení těchto letounů vždy přistupovaly v době krizí v poli, což platí už od prohrané vietnamské války.