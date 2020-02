USA se dohodly s Tálibánem na podobě sedmidenního omezení bojů

Spojené státy a Tálibán vyjednaly návrh na sedmidenní omezení násilí v zemi. Ve čtvrtek to oznámil v bruselském sídle NATO americký ministr obrany Mark Esper. Zdroje agentury Reuters uvedly, že pokud opravdu dojde k významnému omezení násilí, mohla by být ještě tento měsíc podepsána mírová smlouva, jež by mohla vést k stažení amerických jednotek z Afghánistánu, kde vedou nejdelší válku ve své historii.